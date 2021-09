Nogometaši Krškega so na zaostali tekmi 6. kroga 2. slovenske lige doma izgubili z Gorico z 0:1. Z devetimi točkami so Krčani na 11. mestu drugoligaške razpredelnice. Njihovi včerajšnji gostje pa so se prebili čisto na vrh lestvice, kjer imajo dve točki več od Triglava. Za Novogoričane, ki imajo le en poraz v sezoni, je zadel Žan Leban. Druga zaostala tekma med Jadranom in Biljami se je končala ...