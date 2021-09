"To je problematičen ukrep, ga pa je mogoče upravičiti, kadar lahko strokovno zanesljivo sklepamo, da bi necepljenost teh ljudi ogrozila druge ljudi. Se pa hkrati zelo čudim, da sta iz obveznega cepljenja izvzeti dve skupini, ki bi morali biti na prvem mestu: to sta zdravstvo in šolstvo. Ta izjema je s strokovnega vidika popolnoma nesprejemljiva in zelo se čudim, da so jo sprejeli.