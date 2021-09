Obvezno cepljenje da ali ne? Trije pravniki pravijo, da za to ni ovir Svet 24 Pravniki so v okviru razprave z naslovom obveznost cepljenja ali pravica do necepljenja opozorili, da bi morala biti odločitev o obveznem cepljenju najprej strokovna, šele nato politična.





Sorodno















Oglasi