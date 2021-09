Slovenija bo BiH podarila več kot sto tisoč odmerkov cepiva Pfizer, v Ameriki odobrili tretji odmere Večer Vlada bo Bosni in Hercegovini podarila več kot 100.000 odmerkov cepiva Pfizer/BioNTech. Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) pa je včeraj odobrila poživitveni odmerek istega cepiva proti covidu-19 za osebe, starejše od 65 let in za tiste z visokim tveganjem covida-19.

