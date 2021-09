Odobren poživitveni odmerek cepiva Pfizer tudi za zaposlene v izpostavljenih poklicih Lokalec.si Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je danes priporočil uporabo poživitvenega odmerka cepiva Pfizer za starejše od 65 let, odrasle s kroničnim boleznimi ter tiste, ki so zaradi svojega dela izpostavljeni velikemu tveganju okužbe, poročajo tuje tiskovne agencije. To pomeni, da bo v ZDA do poživitvenega odmerka upravičenih približno 26 milijonov ljudi, med njimi 13 milijonov s ...

Sorodno

























































































































Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Vasko Simoniti

Tadej Pogačar

Primož Roglič