Več kot 3500 let stara glinena ploščica z Epom o Gilgamešu iz ZDA vrnjena Iraku Reporter V muzejski instituciji Smithsonian v Washingtonu bo danes potekala slovesnost, na kateri bodo ZDA Iraku še uradno vrnile 3500 let staro glineno ploščico z Epom o Gilgamešu. Pri Unescu so julijsko vrnitev tablice skupaj s 17.000 drugimi artefakti v Irak, o

Sorodno Oglasi Omenjeni Irak

New York

Sirija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Fabjan

Brigita Čokl

Tina Trstenjak

Urška Žolnir