Aktivna naj bo vsa družina! Vlada RS Evropski teden športa, ki ga obeležujemo med 23. in 30. septembrom, pričenjamo s Praznikom športa. Ministrstvo za zdravje ob tej priložnosti izpostavlja pomen redne vseživljenjske telesne dejavnosti za ohranjanje in krepitev zdravja. Poiščimo šport, ki nas osrečuje in ga bomo z veseljem izvajali! V športne aktivnosti vključimo vso družino!

