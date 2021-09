Gospodinjstva in podjetja skrbijo višje cene energije Radio Ognjišče Zadnje čase smo priča višjim cenam energije, predvsem električne energije in plina. Podražitve so po besedah evropske komisarke za energijo Kadri Simson nov dokaz, da Evropa potrebuje več energije iz obnovljivih virov in večjo energetsko učinkovitost. Po sredinem srečanju ministrov za energijo in promet na Brdu pri Kranju je napovedala, da bo Evropska komisija pripravila smernice...

