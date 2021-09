Prometni ministri za široko javno mrežo polnilne infrastrukture za alternativna goriva Vlada RS Prometni ministri so na Brdu pri Kranju na neformalnem srečanju ob prisotnosti komisarke za promet Adine Vălean spregovorili o nekaterih ključnih vidikih predloga uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, ki je del zakonodajnega svežnja »Pripravljeni na 55«. Zavzeli so se za jasne cilje in široko javno mrežo polnilne oziroma oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Borut Pahor

Marjan Fabjan

Petra Nareks