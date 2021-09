Novost v Planici #video SiOL.net Od današnjega dne naprej se je začelo tudi digitalno odštevanje do nordijskega svetovnega prvenstva v Planici 2023. V dolini pod Poncami in v Kranjski Gori so namreč na dan slovenskega športa odkrili odštevalnika, ki bosta kazala, koliko je še do začetka enega največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Tisto leto bo v Planici dvojni program, kajti poleti na Letalnici bratov Gorišek ne bodo izpustili koledarja za svetovni pokal v smučarskih skokih. A se bo termin prestavil v drugi mesec, kot smo vajeni.

