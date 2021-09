Pokažite skrite adute ženstvenega videza SiOL.net Lastnosti, kot so pogum, odločenost, vztrajanje in borbenost za dosego želenega cilja, so zagotovo med tistimi, ki še kako pridejo prav, kadar si ustvarjamo kariero. A vsaka ženska, še tako močna in pogumna, v sebi skriva tudi nežnejšo, ženstveno plat, ki, če ne prej, pride do izraza v varnem zavetju doma. Toda kako se pravzaprav vidi ta naša ženska energija? Kako biti ženstvena in stopiti v stik s svojo nežnejšo platjo?

Sorodno Oglasi Omenjeni Delo Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Mitja Okorn

Vasko Simoniti

Jernej Vrtovec

Bojana Beović