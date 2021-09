Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora urejata razmerje med posegi v prostor in varovanjem okol Vlada RS Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v Državnemu zboru RS predstavil predlog Gradbenega Zakona in predlog Zakona o urejanju prostora. Kot je poudaril, zakona urejata razmerje med posegi v prostor in varovanjem okolja.

