Težko pričakovani Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti v parlamentarni obravnavi Vlada RS Poslanke in poslanci bodo na redni seji v petek, 24. septembra, opravili prvo obravnavo predloga novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Gre za zakon, ki je intenzivno nastajal več kot pol desetletja in ga znanstvenoraziskovalna sfera težko pričakuje. Zakonske spremembe so oblikovane z visokim konsenzom deležnikov in ima široko podporo.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Vasko Simoniti

Mitja Okorn

Gorazd Štangelj