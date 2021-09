Michelinove zvezdice so lani spodbudile zanimanje za nagrajene slovenske restavracije in njihove kuharske mojstre. Tako so jim pomagale tudi skozi zahtevno koronsko obdobje, je bilo slišati na slovesnosti ob razglasitvi nagrajencev leta 2021. Slovenija postaja prepoznavna gastronomska destinacija v Evropi in v svetu, meni Zdravko Počivalšek.