Počival in odpeljal v napačno smer Dnevnik Gorenjski prometni policisti so včeraj nekaj pred peto uro zjutraj obravnavali vožnjo v napačno smer po avtocesti od Hrušice proti Radovljici. Voznika so izsledili. Izkazalo se je, da gre za tujca, ki je v avtu po daljši vožnji spal na počivališču...

