Predor Karavanke: Avstrijci že na slovenski meji, to so fotografije SiOL.net Avstrijci uspešno nadaljujejo kopanje druge cevi predora skozi Karavanke. Po 4,4 kilometra so prispeli do slovenske državne meje. Na slovenski strani bo izkopavanje trajalo še predvidoma dve leti.

