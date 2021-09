Ob 0.46 so v naselju Kremberk, občina Sveta Ana, gasilci PGD Sveta Ana posredovali, kjer je osebno vozilo trčilo v ograjo stanovanjske hiše. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posipali iztekle tekočine in nudili pomoč reševalcem. Ena oseba je bila zaradi poškodb prepeljana v UKC Maribor, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.