Padla s prikolice zurnal24.si Gorenjski policisti so včeraj obravnavali osem prometnih nesreč, od teh je bila ena s telesno poškodbo. In sicer se je v Kranju poškodoval kolesar. Ugotavljali pa so tudi okoliščine dveh nesreč pri delu in vzroke požara v industrijskem objektu v Kranju.

