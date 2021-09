Domžale ponosno predstavljajo zelo glasno novost #video SiOL.net Na svetu skoraj ni nogometnega kluba, ki ne bi bil ponosen na svojo himno, s katero se želi poistovetiti kar največ navijačev. V Domžalah so lani praznovali jubilej − 100. obletnico ustanovitve kluba, ob kateri je zaživela tudi želja, da bi osvežili glasbeno podobo kluba. Izbrali so novo uradno himno. To je postala pesem Rumeno srce v izvedbi domžalske rock skupine IMSET. V nedeljo jo bodo predvajali v živo pred nogometno poslastico, dvobojem Domžal in Maribora.

