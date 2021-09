Težavam pa kar NI IN NI VIDETI KONCA, Mariborčani so pred gostovanjem v Domžalah doživeli NOV UDAREC Ekipa Potem ko je disciplinski sodnik Disciplinski sodnik NZS Boštjan Jeglič po 9. krogu prve lige Telemach največ kazni, 2600 evrov, zaračunal Mariboru, se je to ponovilo tudi po desetem krogu.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

Oglasi