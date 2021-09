Celjani v sedmih minutah (in z 12 goli Kodrina) zlomili odpor Kopra RTV Slovenija Rokometaši Celja Pivovarne Laško so imeli kar nekaj dela s Koprom, ki je v Zlatorogu dolgo držal korak (sredi drugega polčasa je bilo 15:15), a nato sedem minut ni dosegel zadetka, kar so Celjani izkoristili in zmagali z visokih 27:19.

