Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 3. krogu Lige NLB doma gostili ekipo Kopra ter zabeležili še tretjo zmago v tej sezoni Lige NLB. V naslednjem krogu jih v gosteh čaka tekma v Ormožu, nato pa v Celje prihaja Slovan. Domači so dobro odprli tekmo in hitro povedli 2:0. A pri tem ni ostalo dolgo, saj so se gostje do 7. minute že približali na gol zaostanka. Domačini so se sicer nekajkrat uspeli o ...