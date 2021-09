Opozorilo: Samo za trenutek zaplavaš in si odrezan SiOL.net Slovenski osmerec, ki bo v nedeljo na 268,3 kilometra dolgi trasi s številnimi kratkimi, a strmimi vzponi, ovinki in odseki z granitnimi kockami, skušal osvojiti eno od medalj, če ne celo mavrično majico, ki jo ima čast obleči svetovni prvak, bo vodil nekdanji selektor Gorazd Štangelj. Izkušeni Dolenjec napoveduje, da bo vseh sedem ur, kolikor naj bi kolesarji potrebovali od Antwerpna do cilja v L...

Sorodno















Oglasi