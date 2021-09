"Zdaj smo lahko vsi pametni in govorimo, kaj bi bilo lahko bolje." SiOL.net Nedeljska cestna preizkušnja na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu je postregla s številnimi presenečenji in zanimivim razpletom, med glavnimi osmoljenci pa je bila poleg Belgije, ki je ostala brez tako želenega odličja, tudi slovenska reprezentanca. Najboljši Slovenec je bil na 14. mestu Matej Mohorič. "Delo smo opravili brez napake. Zdaj po koncu smo lahko vsi pametni in govorimo, kaj bi bilo lahko bolje. Sam napak nisem videl. Fantom čestitam za prikazano in vem, da so se maksimalno potrudili," je po koncu dejal vodja reprezentance na SP, Gorazd Štangelj.

Sorodno























































Oglasi