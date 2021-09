Simšič in Mušič junaka velike zmage zmajev v Bolzanu 24ur.com Ljubljanski hokejisti so se v prvih dveh krogih najvišje ravni regionalnega tekmovanja predstavili v lepi luči in na prvi domači tekmi tudi dosegli uvodno zmago v ligi ICEHL. V petek pa so se podali na gostovanje v Bolzano, kjer je nekoč igral tudi kapetan zeleno-belih Žiga Pance. Južnotirolska ekipa je v prejšnjem krogu presenetljivo gladko v gosteh s 3:0 premagala Salzburg, tokrat pa je bila ne...

