FOTO: To je napisal oče na svojem Facebooku preden je ubil otroke Lokalec.si Hrvaški mediji poročajo, da je otroke zadušil 56-letni avstrijski državljan Harald Kopitz, ki je živel v Zagrebu. Oče je trenutno na intenzivni negi v eni od zagrebških bolnišnic. Pred zločinom se je na Facebooku poslovil od vseh s pojasnilom, da ne more več prenašati slabega odnosa med bivšo soprogo in sedanjo partnerko. Jutarnji list na svoji spletni strani navaja, da je bil 56-letnik finančni s ...

