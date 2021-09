Zabodla svojega zunajzakonskega partnerja Celje.info Sinoči se je v Mežici zgodil poskus uboja. 47-letnica je zabodla in poškodovala svojega 46-letnega zunajzakonskega partnerja. Njegovo stanje je stabilno, so sporočili s Policijske uprave Celje. Po do sedaj zbranih podatkih naj bi 47-letna občanka v stanovanju zabodla 46-letnega zunajzakonskega partnerja in ga poškodovala. 47-letnici je bila po dejanju odvzeta prostost. Poškodovanega 46-letnega moš ...

