V FJK so danes ob 4100 PCR testiranjih potrdili 64 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,56-odstoten. Opravili so tudi 8189 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 5 novih okužb (delež 0,06-odstoten). Pozitiven je bil torej le en PCR test na 64 in en hitri antigenski test na 1666. Gre v primeru PCR testov za razmeroma dobre podatke, ki pa so v prim ...