V FJK so danes ob 1220 PCR testiranjih potrdili 13 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,07-odstoten. Opravili so tudi 881 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 3 nove okužbe (delež 0,34-odstoten). Danes ni umrl noben bolnik s covidom. V deželnih bolnišnicah je hospitaliziranih skupno 49 covidnih bolnikov, štirje manj kot v soboto, od teh 8 potreb ...