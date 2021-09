Kamplovi povozili Hertho, poraz Dortmunda SiOL.net Branilec naslova Bayern München je v uvodni tekmi 6. kroga nemškega prvenstva v gosteh s 3:1 premagal Greuther Fürth in še povečal prednost pred zasledovalci, najboljši strelec Robert Lewandowski pa prvič po 15 zaporednih tekmah v bundesligi ni zadel v polno. V soboto so bili zelo razpoloženi strelci RB Leipziga. Rdeči biki so ponižali Hertho kar s 6:0, 65 minut pa je na igrišču prebil tudi Kevin Kampl. V dvoboju dveh istoimenskih klubov je minimalno zmago slavil tisti iz Mönchengladbacha.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Berlin

Kapitalska družba

Kevin Kampl Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Peter Kauzer

Matej Tonin

Marjan Šarec

Tanja Fajon