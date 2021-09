Izklopi v nedeljo, 26. 09. 2021 Celje.info Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v nedeljo, 26. septembra predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Celje in Velenje: Nadzorništvo Lava – območje Celja z okolico: TP Lava, Ingrad Lava in Cik med 8:00 in 14:00 uro. V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.

