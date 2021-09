Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Ponedeljek, 27.9.2021: VUKOVSKI DOL 3; DOGOŠE GASILSKA ULICA: med 8:00 in 10:00 uro.

106 VURBERK 1, DVORJANE LEVO; LOVRENC ZABOJARNA, PROTI GG: med 9:00 in 14:00 uro.

DAMIŠEVO NASELJE: med 8:00 in 11:00 uro.

LEDINA 1, 1 A, 3, 8 A, 9, 10, 10 A, 11, 12 A, 12 B ...