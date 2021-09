Evropa blizu četrtega zaporednega naslova v pokalu Laver SiOL.net Evropski teniški igralci so blizu četrtega zaporednega naslova v pokalu Laver, potem ko so proti igralcem Sveta v dvorani TD Garden v Bostonu prevladovali tudi drugi dan. Dobili so vse štiri dvoboje in vodijo z 11:1 v točkah, kar pomeni, da jih od zmage ločita le še dve točki.

