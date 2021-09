Evropa zlahka do Laverjevega pokala Ekipa Evropski teniški igralci so še četrtič v prav toliko izdajah osvojili Laverjev pokal. V boju s selekcijo sveta so že po prvem obračunu zadnjega dne v ameriškem Bostonu zbrali dovolj točk za doslej najbolj zanesljivo zmago na neuradnem teniškem Ryderjevem pokalu.



