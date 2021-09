Ruski zunanji minister Lavrov v ZN kritičen do ZDA in zahodnih držav Primorske novice Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v soboto v govoru pred Generalno skupščino ZN in na novinarski konferenci kritiziral ZDA in zahodne države, češ da izkoriščajo ZN za sebične interese, ter izrazil podporo iranskemu jedrskemu sporazumu, h kateremu se skuša sedanja ameriška vlada vrniti.

Sorodno

















Oglasi