ŠOK! Takšnega razpleta ni pričakoval nihče, po koncu dvoboja odkorakal v slačilnico in sporočil: Ost Ekipa Ukrajinski izzivalec Oleksander Usik je v soboto zvečer presenetljivo premagal britanskega boksarja Anthonyja Joshuo. Usik je v Londonu pred več kot 62.000 gledalci na polnem stadionu Tottenhama zmagal po točkah in se tako razveselil naslovov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO.



