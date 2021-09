Tožilstvo, sodstvo, večinski mediji, leva opozicija – vsem je skupno to, da vsaj posredno podpirajo proteste, nasilništvo in ploskajo tistim, ki namenoma kršijo protikoronske ukrepe. Tudi za grožnje s smrtjo se ne zmeni nihče – če te slučajno ne doletijo prvorazrednih. Kaplja čez rob je padla na nedavnem glasovanju o noveli zakona o varstvu javnega reda in miru – z njeno zavrnitvijo je tranzicijsk ...