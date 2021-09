Piše: C. R. Predsednik vlade Janez Janša se bo v sredo, 29. septembra 2021, ob 8.20 uri srečal s predsednikom Republike Latvije Egilsom Levitsem, ki se v Sloveniji mudi na uradnem obisku na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Odnosi med Slovenijo in Latvijo so dobri in prijateljski, med državama ni odprtih vprašanj. Državi povezuje ...