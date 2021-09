Motorist umrl na kraju nesreče Primorske novice Operativno komunikacijski center Policijske uprave (PU) Koper so danes ob 14.13 obvestili, da je na križišču v Parecagu, blizu hišne številke Parecag 159b, prišlo do prometne nesreče med voznikom osebnega avtomobila in motoristom. Voznik motornega kolesa je umrl na kraju nesreče.

