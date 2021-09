Danes, 25. septembra, je prišlo do prometne nesreče na Tržaški cesti v Mariboru. Nesreča se je pripetila ob 16.44 uri, na kraj so bili napoteni gasilci GB Maribor, kot poroča Uprava za zaščito in reševanje RS je šlo za nesrečo osebnega vozila in motorja. “Ob 16.44 sta na Tržaški cesti v Mariboru trčila motorno kolo in osebno vozilo. Gasilci JZ GB Maribor so protinaletno in protipožarno zavarovali ...