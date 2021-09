V nedeljo, 26. 9. 2021, so iz izolske bolnišnice obvestili policijo, da se je na kolesarski poti iz Izole proti Strunjanu zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi 72-letna kolesarka električnega kolesa in dva neznana pešca. Policisti so ugotovili, da je 72-letnica kolesarila po kolesarski in peš poti od Jagodja proti Strunjanu, so zapisali pri Primorskih novicah. Po predoru Šalet je do ...