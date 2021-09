Včeraj popoldne so varnostniki v eni od koprskih prodajaln zadržali mladoletnici, ki sta kradli različne izdelke. Po mladoletnici so prišli starši, oče ene od mladoletnic pa je takrat vzkipel in grozil s pretepom. Varnostniki so potem, ko so mladoletnici zasačili, obe zadržali, so zapisali v Slovenskih novicah in dodali, da naj bi mladoletnici ukradli kar 39 različnih izdelkov. Preden so prišli po ...