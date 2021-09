Nato okrepil patrulje na severu Kosova RTV Slovenija Razmere na meji med Kosovom in Srbijo so še zmeraj napete. Zveza Nato je sporočila, da so okrepili patrulje svoje misije (KFOR) po Kosovu, tudi v bližini mejnih prehodov, ki so jih zablokirali kosovski Srbi.

