Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danes začenja tridnevno turnejo po Zahodnem Balkanu v okviru priprav vrha EU in držav v regiji, ki bo prihodnji teden v Sloveniji. Prvi dan bo obiskala Tirano in Skopje. Njen obisk poteka v senci novih trenj med Prištino in Beogradom. V EU obe strani pozivajo k umiritvi razmer.