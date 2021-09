Protivladni mediji in anticepilci povzročili zaskrbljujoče epidemiološke razmere v Sloveniji Nova24TV Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ocenjuje, da se Slovenija in Litva uvrščata med države v Evropski uniji, kjer je trenutna situacija v povezavi z epidemijo zelo skrb vzbujajoča, je na današnji vladni konferenci opozorila epidemiologinja doc. dr. Irena Grmek Košnik z območne enote NIJZ-ja v Kranju. Včeraj je bilo opravljenih 1.440 PCR testov in 7.320 hitrih antigenski ...

