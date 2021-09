Pozitivnih 21,7 odstotka testiranih Lokalec.si Včeraj, 27. septembra, je bilo v Sloveniji opravljenih 37.051 hitrih testov in 4785 PCR testov. Potrdili so 1037 novih okužb. Pozitivnih je bilo kar 21,7 odstotka testov. Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje je trenutno aktivnih 13.124 okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 839, kar je 39 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 619 okužb na 100.000 prebivalcev. V Sloveniji je doslej z enim odmerkov cepljenih 1.118.320 ljudi, z vsemi odmerki cepiva pa je bilo cepljenih 991.679 oseb.

Sorodno



















































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matej Mohorič

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Jože Golobič