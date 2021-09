Pri PSG so si oddahnili: Messi bo zaigral na tekmi z Manchester Cityjem Reporter Italijanski nogometni velikan Juventus je ob nedeljski prvenstveni zmagi proti Sampdorii ostal brez poškodovanih zvezdnikov Alvara Morate in Paula Dybale. Kot so sporočili iz kluba, se bosta nogometaša vrnila šele po reprezentančnem premoru sredi oktobra,

Sorodno









Oglasi