Čeferin in Uefa VRAČATA UDAREC! Nad španskega sodnika Z VSO SILO in BREZ ZADRŽKOV: Uefa zahteva, da Ekipa Potem ko je bila Evropska nogometna zveza (Uefa) sinoči pravno gledano primorana opustiti sankcije proti trem ustanoviteljem superlige, Real Madridu, Barceloni in Juventusu, je danes zaostrila ton proti španskemu sodstvu. Na madridsko sodišče je vložila zahtevo za razrešitev pristojnega sodnika Manuela Ruiza de Lare, je zapisala na spletni strani.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

















Oglasi