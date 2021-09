Obeta se nov obračun evropskih in južnoameriških prvakov SiOL.net Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes na spletni strani oznanila širitev sodelovanja z Južnoameriško nogometno zvezo (Conmebol). Del tega bo tudi prvi obračun evropskih in južnoameriških celinskih prvakov, torej Italije in Argentine.

