V UKC Ljubljana po cepljenju 20-letnica klinično mrtva Lokalec.si V urgentni ambulanti nevrološke klinike UKC Ljubljana so v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah sprejeli mlajšo bolnico, katere stanje je bilo kljub zdravljenju zelo resno. Zaradi časovnega sosledja s cepljenjem z vektorskim cepivom, ki se aplicira z enkratnim odmerkom, je bil primer kot možen stranski učinek prijavljen na NIJZ, so sporočili iz UKC. Pri bolnici so takoj ob sprejemu prepoznali živl ...

Sorodno























































Oglasi